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Украина утвердила список "Оружие победы": детали от Шмыгаля

Украина утвердила список "Оружие победы": детали от Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время Киевского международного экономического форума / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Сейчас развивается количественное создание, совершенствуя качественную составляющую.

Украина утвердила так называемый список "Оружие победы". Речь идет об оружии украинского производства, которое прошло испытание на поле боя.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы Правительства.

Он подчеркнул, что пока невозможно детализировать, о каком именно вооружении идет речь.

"Это закрытое постановление. Работаем над тем, чтобы этот перечень (вооружение – ред.) рос. Но все необходимое для того, чтобы держать оборону, в нем есть", – подчеркнул он.

Шмыгаль добавляет, что в этом году Украина сможет обеспечить большой процент артиллерийских боеприпасов 105, 122 и 155 "натовского" калибра. Что касается мин для минометов 80 и 120 калибра – почти полная потребность закрыта украинским производством. Также речь идет об унификации транспортной линейки.

Ранее в ОПУ сообщили, что в условиях неопределенности по дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США в Офисе президента заявили, что Киев готовит комплексные шаги по адаптации к ситуации.

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