Украина утвердила список "Оружие победы": детали от Шмыгаля

Украина утвердила так называемый список "Оружие победы". Речь идет об оружии украинского производства, которое прошло испытание на поле боя.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы Правительства.

Он подчеркнул, что пока невозможно детализировать, о каком именно вооружении идет речь.

"Это закрытое постановление. Работаем над тем, чтобы этот перечень (вооружение – ред.) рос. Но все необходимое для того, чтобы держать оборону, в нем есть", – подчеркнул он.

Шмыгаль добавляет, что в этом году Украина сможет обеспечить большой процент артиллерийских боеприпасов 105, 122 и 155 "натовского" калибра. Что касается мин для минометов 80 и 120 калибра – почти полная потребность закрыта украинским производством. Также речь идет об унификации транспортной линейки.

Ранее в ОПУ сообщили, что в условиях неопределенности по дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США в Офисе президента заявили, что Киев готовит комплексные шаги по адаптации к ситуации.

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