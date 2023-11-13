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Украина увеличила атаки на российские объекты на оккупированных территориях и в тылу РФ — ISW

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Украина увеличила атаки на российские объекты на оккупированных территориях и в тылу РФ — ISW

Украина продолжает атаковать / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украина, похоже, ужесточает атаки на российскую армию, материально-техническое обеспечение и другие высокопоставленные активы в тыловых районах оккупированных Украины и России.

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 12 ноября сообщило, что 11 ноября украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере трое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Росгвардии.

Объявление ГУР от 12 ноября произошло после нападения украинских партизан на бывшего руководителя народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) 8 ноября; удары по российской военной базе в оккупированном Скадовске, Херсонской области и средствах Черноморского флота в Крыму 9 ноября; и три удара с тыла и партизанские атаки в России 11 ноября.

С лета 2023 года украинские войска проводят ударную кампанию по оккупированному Крыму.

Напомним, полковник ВСУ рассказал, что Россия пытается коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

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Дата публикации
Просмотры
140
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