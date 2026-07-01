Украина увеличила дальность и масштаб ракетных ударов по территории России: анализ Bloomberg

© ТСН.ua

Реклама

Украина значительно увеличила дальность и масштаб ракетных ударов по территории России. С начала года сигналы ракетной опасности звучали почти в половине российских регионов.

Об этом свидетельствует анализ Bloomberg.

Только за последнюю неделю ракетную угрозу объявляли по меньшей мере в пяти регионах Приволжского федерального округа, расположенном к юго-востоку от Москвы. Тревоги также звучали в Астраханской области, в нескольких регионах Северного Кавказа, а также в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях.

Реклама

Такое расширение географии ударов свидетельствует о развитии украинских дальнобойных возможностей. Киев все активнее переносит боевые действия вглубь российской территории, усиливая давление на Кремль на фоне продолжающейся более четырех лет войны.

Если в начале полномасштабного вторжения воздушные тревоги в большинстве своем объявляли только в приграничных регионах РФ и на оккупированных украинских территориях, то теперь, по данным Bloomberg, по меньшей мере один раз сирены прозвучали в регионах, где проживает более 70% населения России.

В июне первую ракетную тревогу зафиксировали даже в Омской области, которая расположена почти в трех тысячах километрах от украинской границы. Аналогичные предупреждения впервые прозвучали и по всему Уральскому региону.

В Самаре во время одного из сигналов тревоги временно останавливали работу наземного общественного транспорта, тогда как метро оставалось открытым и использовалось как укрытие.

Реклама

В Воронежской области после недавнего ракетного удара, в результате которого погибли пять человек, местные власти почти каждый день объявляют воздушную тревогу. Еще два человека погибли в Волгоградской области после атаки, во время которой, по утверждению украинской стороны, впервые применили новую крылатую ракету «Фламинго».

На этой неделе впервые с начала полномасштабной войны ракетная тревога была объявлена также в Новгородской и Псковской областях.

По информации Bloomberg, Украина все больше опирается на собственное производство дальнобойных крылатых ракет, дополняя ими парк ударных беспилотников. Это позволяет наносить удары по военным и промышленным объектам далеко в тылу России.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае сообщил, что ракета «Фламинго» впервые преодолела более 1500 километров и поразила оборонное предприятие в Чебоксарах.

Реклама

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри считает, что появление Фламинго стало важным этапом развития украинской программы дальнобойных ударов. По его словам, ракета способна нести мощную боевую часть и поражать цели глубоко на территории России.

Эксперт отмечает, что удары по критической инфраструктуре и военно-промышленному комплексу РФ не только наносят экономический ущерб, но и демонстрируют российскому обществу, что война имеет ощутимые последствия и для самой России. В то же время, заставит ли это Кремль активнее искать переговоры, остается открытым вопросом.

В конце июня почти все регионы России сообщали о перебоях со снабжением или нормированием бензина после атак украинских беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы.

Одной из самых масштабных стала атака на район Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае. По данным местных властей, было применено 110 беспилотников и пять крылатых ракет «Фламинго». В результате удара погиб один человек, еще шестеро получили ранения, а пожар на нефтеперерабатывающем заводе продолжался несколько дней.

Реклама

Военный аналитик Королевского института объединенных служб Сэм Кренни-Эванс отмечает, что Украина часто использует беспилотники для перегрузки российской системы ПВО, после чего по целям запускаются крылатые ракеты.

По заявлениям украинской стороны, производство ракет «Фламинго» началось в прошлом году. Их заявленная дальность полета составляет до 3000 км, что потенциально позволяет поражать цели почти по всей европейской части России.

Другой украинской дальнобойной разработкой остается ракета «Нептун». Сначала ее создавали как противокорабельную, однако после модернизации она получила возможность поражать наземные цели на расстоянии до 1000 км. Именно «Нептун» в 2022 году был использован для уничтожения крейсера «Москва» — флагмана Черноморского флота РФ.

Российское Министерство обороны впервые заявило о перехвате ракеты «Нептун» в августе 2023 года. При этом Москва не раскрывает статистику по сбитым ракетам, публикуя преимущественно данные о перехваченных украинских беспилотниках.

Реклама

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин продолжает утверждать, что Россия сохраняет преимущество в кампании дальнобойных ударов. На этой неделе он также заявил о готовности продолжить переговоры с США по завершению войны, в то же время отвергнув предложения о прекращении взаимных ударов на большие расстояния.

Напомним, в российской Пензе 1 июля прогремели взрывы во время атаки беспилотников. Из-за угрозы временно приостановил работу местный аэропорт. По данным местных пабликов, под удар могли попасть Пензенский подшипниковый завод и предприятие «Маяк», работающие на российском ВПК. Власти РФ заявляют о якобы успешном отражении атаки, однако очевидцы сообщают о пожаре и густом дыме над промышленной зоной.

Новости партнеров