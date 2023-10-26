Украина увеличивает минно-взрывные заграждения на государственной границе с Россией и Беларусью – видео

Наши враги коварны, поэтому нужно быть готовыми к разным сценариям.

Украинские специалисты работают над увеличением минно-взрывных заграждений по всей протяженности государственной границы, находящейся в Северной операционной зоне. Россия и Беларусь продолжают представлять угрозу.

Об этом рассказал генерал-майор Сергей Наев.

Украина увеличивает минно-взрывные заграждения на государственной границе с Россией и Беларусью

"Нам нет разницы, будь то государственная граница с Республикой Беларусь или с Российской Федерацией – это наши враги. Поэтому граница проходит плотно, везде где есть угроза нападения противника", – акцентировал он.

Как добавляет Наев, каждое минно-взрывное заграждение, каждое минное поле обязательно должно прикрываться общевойсковым подразделением. Таким образом, военнослужащие огнем своего оружия и вооружения смогут не позволять саперным подразделениям врага осуществлять попытки разминирования территорий.

Напомним, РФ продолжает удерживать близ северной украинской границы контингент войск, чтобы сковать силы ВСУ и не дать их перебросить на другие направления.

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