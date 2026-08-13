Украина увидела солнечное затмение: где явление было самым зрелищным (фото)

Солнечное затмение / © Фото из открытых источников

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Вечером 12 августа украинцы наблюдали за одним из самых заметных астрономических явлений лета — частичным солнечным затмением. В разных городах люди выходили на открытые места, чтобы увидеть момент, когда Луна начала закрывать солнечный диск.

Кадры затемнения появились в соцсетях, в том числе " Чаровное».

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Как затмение увидели в Ровенской области

В Ровенской области затемнение пришлось на вечернее время. Самая большая фаза, около 25%, наступила уже тогда, когда Солнце почти зашло за горизонт.

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Солнечное затмение на Ровенщине / © скрин с видео

«Так что для Ровенщины это было двойное зрелище: закат, который встретился с солнечным затмением», — говорится в описании явления канала «Чаровне».

Ранее отмечалось, что полную фазу затемнения могли наблюдать жители Исландии, Гренландии и севера Испании. В Украине оно было частичным — Луна закрыла только часть солнечного диска.

Солнечное затмение наблюдалось и над Тернополем.

Солнечное затмение / © Фото из открытых источников

«Земля, Луна и Солнце выстроились почти в одну линию, так что Луна частично закрыла солнечный диск. На закате это выглядело особенно эффектно — Солнце на несколько минут превратилось в яркий „серп“», — говорится в сообщении канала «Тернополяны».

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Затмение на Закарпатье

В Украине видимость затемнения зависела от региона. Наиболее выраженной его фаза была на западе страны.

Фото: Maks Adamenko, Mukachevo.net

Наибольшую часть Солнца Луна закрыла в Ужгороде. Там речь шла примерно о 43% солнечного диска, а максимальной фазы затмения город достиг в 20:47.

Именно Закарпатье стало одним из самых лучших мест в Украине для наблюдения за явлением.

Фото: Maks Adamenko, Mukachevo.net

Как затмение наблюдали во Львове

Во Львове желающие посмотреть на затмение собрались, в частности, на Лысой горе. Открытая местность позволила наблюдать за небом во время прохождения Луны перед Солнцем.

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Затмение во Львовской области / © NTA

В Киеве затмение Солнца было почти незаметным

Для жителей столицы затмение оказалось гораздо менее внятным.

В Киеве его можно было наблюдать примерно с 20.14 до 20.23. Максимум наступил в 20:18, однако в этот момент Луна закрыла лишь 2,66% солнечного диска.

Так что увидеть разницу в Киеве было значительно сложнее, чем в западных областях.

Где затмение было полным

За пределами Украины 12 августа наблюдалась и полная фаза солнечного затмения. Полоса полной фазы прошла через Гренландию, Исландию, Испанию и небольшую часть северо-восточной Португалии.

Ширина полосы полного затмения составляла около 293 км. Самая длинная полная фаза — 2 минуты 18,2 секунды — пришлась на территорию над Северной Атлантикой.

Особенно эффектно затемнение выглядело в Испании, где оно совпало с так называемым «золотым часом» — временем, когда Солнце находится низко над горизонтом. В Исландии событие имело еще и историческое значение: в Рейкьявике полное солнечное затмение в последний раз видели в 1433 году.

Когда в Украине будет следующее солнечное затмение

Следующего подобного астрономического явления украинцам придется ждать несколько лет.

1 июня 2030 г. с территории Украины можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.

В то же время при наблюдении за Солнцем необходимо использовать специальную защиту для глаз. Обычные солнцезащитные очки не защищают зрение от опасного солнечного излучения. Для наблюдения требуются специальные сертифицированные очки или другие средства, предназначенные для безопасного просмотра солнечных явлений.

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