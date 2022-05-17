Украина уже через несколько дней начнет переговоры с Европейским языковым союзом по проведению "Евровидения-2023"

Украина уже через несколько дней начнет переговоры с Европейским языковым союзом по проведению "Евровидения-2023"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) 20 мая начнет переговоры с Европейским языковым союзом по проведению "Евровидения-2023" в Украине.

Во время брифинга 17 мая глава делегации Украины на "Евровидении-2022" Оксана Скибинская передала председателю правления НСТУ Николаю Чернотицкому официальные документы по проведению "Евровидения-2023", которые получила в Турине.

Об этом пишет Интерфакс Украина.

"Перед нами стоит вызов – проведение "Евровидения-2023" в Украине. Если раньше в других странах это был вопрос инфраструктуры и финансов, то у нас, безусловно, это еще и фактор безопасности. В пятницу мы начинаем консультации с Европейским языковым союзом и приступаем к процедурам переговоров о проведении "Евровидения-2023", — отметил Чернотицкий.

Глава правления НСТУ подчеркнул, что и вещатель и власть делают все возможное, чтобы "Евровидение-2023" состоялось именно в Украине.

"В то же время фактор безопасности важен, и окончательное решение будет приниматься вместе с Европейским языковым союзом. Я уже уверен, что это будут трудные переговоры", — заявил Чернотицкий.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила публику "Евровидение-2022". Коллектив стал победителем конкурса.

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