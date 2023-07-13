Украина уже готовится к саммиту НАТО в Вашингтоне: Зеленский рассказал подробности

Соглашение по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО продолжается подготовкой двусторонних договоров со странами-партнерами.

В четверг, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с "международниками" из правительства и Офиса президента, чтобы начать подготовку к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения.

Украинский лидер заявил, что на саммите в Вильнюсе были получены "хорошие договоренности для Украины практически со всеми партнерами".

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“Очень хорошая встреча была у нас с Президентом Байденом, с его командой: министр обороны Остин, советник по вопросам нацбезопасности Салливан. Со всеми в "Большой семерке" успели встретиться и со многими партнерами в НАТО. Теперь пора каждую такую договоренность сделать конкретным результатом”, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Совет Украина — НАТО "должен работать содержательно" и для этого готовятся предложения партнерам. "Есть новые договоренности относительно оружия, техники, авиации, и сейчас их конкретизируем", — отметил президент.

Зеленский сообщил, что договоренность о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО продолжается подготовкой двусторонних договоров со странами-партнерами. К "Большой семерке", с которой они были согласованы накануне, присоединились еще шесть стран — Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

"В течение времени, которое есть до Вашингтонского саммита, мы должны вместе с партнерами проработать все, о чем говорили в Вильнюсе, а также сформировать новые общие позиции, которых Украина и наши воины однозначно заслуживают", — заявил украинский лидер.

Напомним, Украина может получить полноценное приглашение в НАТО на Вашингтонском саммите Североатлантического альянса в апреле следующего года в случае победы в войне с Российской Федерацией.

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