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- Украина
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Украина уже сформировала позицию по соглашению с США о полезных ископаемых — Сибига
Соглашение должно быть полезным для обеих сторон — одна из принципиальных позиций Украины.
Украина окончательно сформировала свою позицию по поводу будущего соглашения с США о минеральных ресурсах и подготовила собственное видение текста документа.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии для «Укринформа».
«С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы уже выработали свою позицию, а также свое видение текста будущего соглашения», — отметил глава МИД.
Он подчеркнул, что соглашение должно быть полезным для обеих сторон и учитывать интересы обоих государств, не нарушая при этом евроинтеграционный курс Украины.
«Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны», — добавил Сибига.
Также он подтвердил, что для юридического сопровождения переговоров будет избрана ведущая международная компания, а в состав делегации войдет представитель МИД.
Напомним, Трамп инициировал отмену пошлин для стран Евросоюза, но есть условие.