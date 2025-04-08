Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Украина окончательно сформировала свою позицию по поводу будущего соглашения с США о минеральных ресурсах и подготовила собственное видение текста документа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии для «Укринформа».

«С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы уже выработали свою позицию, а также свое видение текста будущего соглашения», — отметил глава МИД.

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Он подчеркнул, что соглашение должно быть полезным для обеих сторон и учитывать интересы обоих государств, не нарушая при этом евроинтеграционный курс Украины.

«Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны», — добавил Сибига.

Также он подтвердил, что для юридического сопровождения переговоров будет избрана ведущая международная компания, а в состав делегации войдет представитель МИД.

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