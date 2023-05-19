"Украина уже выполняет все функции НАТО": Резников рассказал о планах Украины на саммит НАТО в Вильнюсе

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина ожидает от июльского саммита НАТО и может ли стать членом Альянса еще до победы.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе "реального сигнала" о дальнейшем партнерстве, ведь сегодня Украина выполняет функцию НАТО, "разрушая агрессивную способность Российской империи".

Об этом Резников сказал во время выступления на украинско-американском форуме 19 мая.

"Когда мы говорим партнерам, что мы ожидаем от саммита в Вильнюсе реального сигнала о дальнейшем будущем партнерстве, речь идет не о режиме "открытых дверей". Как говорит наш президент Владимир Зеленский: "Нам открыли двери в 2008 году на Бухарестском саммите, только никто не знает, где эта дверь расположена", — сказал министр.

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По его словам, уже сегодня Украина выполняет все функции НАТО: уменьшает потенциал России с точки зрения человеческого потенциала и технического снаряжения. Резников убежден, что сейчас Украина "восточный щит НАТО и стран Европы".

"Страны НАТО, по моему мнению, должны быть заинтересованы в направлении своих ресурсов как минимум на повышение обороноспособности Украины, как своего восточного щита. Поэтому вопрос принятия нас в НАТО де-юре — это вопрос политической воли. Мы осознаем, что это не произойдет на саммите в Вильнюсе до победы, но это должно произойти после победы однозначно", — подчеркнул Резников.

Министр добавил, что теперь просто словам, обещаниям и "открытым дверям" украинцы не будут верить.

"Украинцы будут верить только в свои силы и свое оружие", — подчеркнул Резников.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак также заявил, что отношения Украина-НАТО должны выйти за пределы краткосрочных мер во избежание бесконечной войны. По его словам, если Запад хочет избежать бесконечной войны, он должен работать на длительную безопасность Украины. Для этого необходима четкая перспектива членства в НАТО.

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