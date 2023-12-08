Украина в 2024 году сможет начать новое контрнаступление при поддержке США

Чиновник из администрации президента США Джо Байден считает, что в 2024 году Украина сможет начать новое контрнаступление с помощью США.

США и союзники прилагают усилия к тому, чтобы до конца следующего года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для нее условиях.

Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на форуме безопасности в Аспене.

"Мы хотим поставить Украину до конца следующего года в такое положение, чтобы России пришлось принимать решение о том, садиться ли за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями (...) или столкнуться с более сильной Украиной", — сказал чиновник.

По его словам, Украина будет способна начать новое наступление, поскольку будет опираться на более мощную промышленную базу США и Европы, которая будет наращивать мощности своего ВПК, а также самой Украины.

Файнер отметил, что США помогают Украине развивать ее оборонную промышленность. Он сообщил, что эти вопросы были обсуждены на конференции в американском министерстве торговли с участием представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы.

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Тогда Вашингтон и Киев подписали протокол о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными. Он, в частности, предусматривает сотрудничество в области производства систем противовоздушной обороны, ремонта и технического обслуживания, а также производства критически важных боеприпасов.

Украине были предоставлены технические данные для начала местного производства гибридных систем ПВО FrankenSAM.

Кроме того, Госдепартамент США планирует направить в Киев своего советника "для поддержки и ускорения перехода Украины в совместные вооруженные силы, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли".

Также была сформирована межведомственная "команда по вопросам соглашений с Украиной", которая будет давать рекомендации партнерам по потенциальным соглашениям и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины.

Отметим, что сейчас Украина стала заложницей внутриполитических разборок в США, спровоцированных приближающимися там президентскими выборами в ноябре 2024 года. Действительно ли для нас все так плохо? Что будет, если до конца декабря Конгресс США не проголосует за дальнейшую помощь Украине? ТСН.ua разбирались.

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