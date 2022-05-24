Украина в ближайшее время планирует подписать "таможенный безвиз" — Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что соглашение откроет новые возможности для украинского бизнеса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в ближайшее время планирует подписать "таможенный безвиз" с Европой. Сейчас идет активная подготовка этого процесса.

Об этом он сказал 24 мая на заседании правительства.

"Еще одна сфера, в которой Украина активно интегрируется с Европой – это перевозка и таможня. Мы планируем в ближайшее время подписать "таможенный безвиз". То есть присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита. Этот документ – основа для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Мы уже применяем соответствующую компьютеризированную систему NCTS, и технически готовы присоединиться к соответствующей Конвенции. Такое присоединение позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров. Это лучшее качество таможни и новые возможности для украинского бизнеса", — отметил Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль рассказал, как Украина поможет Европе отказаться от российского угля и снизить потребление газа.

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