Украина в ближайшие дни получит от стран ЕС боеприпасы на 1 млрд евро — Financial Times

Евросоюз в течение нескольких недель планирует доставить в Украину совместно финансируемые боеприпасы. Известно, что 1 млрд евро будет выделено из Европейского фонда мира на закупку снарядов для Киева.

Об этом сообщает Financial Times.

Украина должна получить жизненно важные артиллерийские боеприпасы после того, как Брюссель предложил компенсацию странам, предоставившим снаряды из своих запасов. Отмечается, что это произойдет очень быстро, вероятно, через несколько дней или недель.

По данным Financial Times, Киев выразил неотложную потребность в жизненно важных артиллерийских боеприпасах, в том числе 155-мм снарядах для гаубиц, чтобы противостоять новому наступлению России. В настоящее время российские военные выпускают в четыре раза больше снарядов, чем Украина.

Представитель Европейского союза заявил, что после этого оборонное агентство блока "быстро проведет процедуру прямых переговоров с многочисленными ключевыми промышленными поставщиками в Европе" по изготовлению 155-мм снарядов. По его словам, в ЕС есть 12 компаний, производящих эти снаряды, в том числе Норвегия.

"Мы занимаемся этим вопросом и, я уверен, что мы добьемся результатов. Но есть много вопросов, которые нужно обсудить", — сказал дипломат ЕС. По его словам, министры обороны ЕС уточнят планы на следующей неделе перед саммитом лидеров ЕС 23-24 марта.

Страны ЕС активно пытаются обеспечить достаточное количество оружия для поддержки Украины, поскольку их запасы заканчиваются, а оборонная промышленность не может быстро их заменить. По словам чиновника, некоторые страны хотят денег за свои снаряды. Поэтому послы обсудили предложение об использовании Европейского фонда мира (EPF), созданного национальными взносами, с февраля прошлого года финансировавшего поставки оружия в Украину на сумму 3,6 млрд евро.

В краткосрочной перспективе будет возмещено до 90% стоимости боеприпасов. Затем ставка возмещения будет неуклонно снижаться примерно до 40%, что соответствует текущему среднему показателю. Кроме того, общая целевая группа по закупкам будет размещать заказы на замену боеприпасов.

Блок также поможет производителям оружия увеличить производство, возможно, путем инвестирования в новые заводы. В прошлом году Европейская комиссия разработала план прямых инвестиций в заводы оружия по образцу своей политики в отношении вакцин во время пандемии коронавируса.

Хотя бюджет ЕС нельзя использовать для прямой закупки оружия, его можно инвестировать в промышленные мощности. Брюссель выделил 500 млн евро, чтобы помочь странам сотрудничать в закупке оружия и повысить "конкурентоспособность и эффективность" оборонной промышленности. Представитель Еврокомиссии подтвердил, что она работает над планом поставки боеприпасов в Украину.

"Именно Европейский фонд мира необходимо использовать для закупки военной техники. Мы также предложили закон о совместных закупках и развитии наших производственных мощностей", — сообщил он.

Напомним, 26 января состоялось первое заседание Наблюдательного совета межведомственной Координационной Платформы доноров или так называемый "финансовый или экономический Рамштайн". Во время встречи украинская сторона указала на 4 приоритетные сферы для восстановления страны и сообщила, что на срочные ремонтные работы по предварительной оценке нужно 5,7 млрд долл., а на проекты — 17 млрд долл.

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