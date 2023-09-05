Украина в ближайшие недели получит от США снаряды с обедненным ураном — Reuters

В ближайшие недели Украина получит боеприпасы с обедненным ураном от США. Они могут быть переданы вместе с первой партией американских танков Abrams.

США впервые пришлют в Украину противоречивые бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Это может произойти уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, станут частью нового пакета военной помощи Украине, который будет обнародован на следующей неделе.

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Эти боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые, по словам источников издания, должны прибыть в Украину в ближайшие недели.

Пакет военной помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него включат. Пока стоимость и содержание пакета еще уточняются.

"Хотя Британия отправила в Украину боеприпасы с обедненным ураном в начале этого года, это будет первая поставка таких боеприпасов из США, что, вероятно, вызовет споры. Это последует за предыдущим решением администрации Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на беспокойство относительно опасности, которую такое оружие представляет для гражданского населения", - пишет Reuters.

Напомним, военный обозреватель Давид Шарп убежден, что российские оккупационные войска не смогут отбивать удары снарядов с обедненным ураном, которые будут на вооружении украинской армии. В то же время, более эффективного оружия оккупанты создать тоже не смогут.

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