Украина в этом году выйдет "на максимальное оборонное производство" – Зеленский

Президент заверил, что логистика в армии стала ощутимо более эффективной, а ресурсы для строительства фортификаций – обеспечены.

Вечером, 18 марта, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Ставка и фронт

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский доложил об основных направлениях действий.

"Купянское направление, наши направления в Донецкой области, южные направления. Анализ динамики по боеприпасам – логистика в армии стала ощутимо эффективнее", – говорит глава государства.

Кроме того, были доклады Министерства обороны и Минстратегпрома о контрактах на поставку оружия и снарядов как от стран-партнеров, так и от собственного производства.

"На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этот наш потенциал — очевидная стратегическая перспектива Украины. Был также на Ставке доклад правительства по строительству фортификаций — все ресурсы обеспечены", — заверил Зеленский. .

Международная политика

"Несколько вещей за сегодня относительно нашей коммуникации с партнерами. Говорил с избранным президентом Индонезии. Ценим отношения, которых уже удалось достичь между нашими государствами. Именно в Индонезии была представлена впервые Украинская формула мира. И за это прошедшее время Формула мира шаг за шагом становится глобальным – объединяет мировое большинство. Государства и лидеры со всех континентов уже присоединились к работе по Формуле, сейчас мы готовим первый инаугурационный Глобальный саммит мира", – говорит глава государства.

Президент пригласил Индонезию принять в нем участие.

Также Зеленский рассказал о визите в Украину сенатора Линдси Грэма – представителя Республиканской партии.

Президент Украины встретился с сенатором Конгресса США Линдси Грэмом / Фото: Офис президента Украины

"Мы говорили в частности о том, как важно, чтобы свобода и демократия выиграли сейчас, в этой войне, и здесь, в Украине, иначе российская агрессия и хаос будут расползаться по миру. Я проинформировал сенатора о ситуации на поле боя, об основных потребностях наших Сил обороны. Совершенно очевидны потребности. "Петриоты", "атакамсы", F-16. И, конечно, артиллерия. Обсудили дальнейшее взаимодействие и поддержку Украины", — сказал он.

Кроме того, президент поблагодарил руководство Евросоюза и всех государств-членов за создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Объем – 5 млрд евро, которые пойдут в поддержку обороны Украины в этом году. Зеленский ожидает, что этот Фонд станет составной частью общего соглашения между Украиной и Евросоюзом.

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Зеленский: ЕС даст на ВСУ 5 миллиардов евро!