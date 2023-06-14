Украина в НАТО и восстановление всех руин: Зеленский обращусь к украинцам

Зеленский заверил, что после войны ни одной руины в Украине не останется – все отстроят.
Президент Владимир Зеленский вечером 14 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Переговоры с президентом Польши
Президент Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой, который длился час. Лидеры страны обсудили ситуацию на поле боя, оружие для наших воинов, снаряды.
По словам Зеленского, Польша полностью реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО.
"И это объективная потребность. Мы вместе нарабатываем конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе. Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится России. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Имеем и можем их обезвредить. Спасибо Польше за поддержку Украины и реальное усиление НАТО", – отметил глава государства.
Конференция по восстановлению Украины
Зеленский рассказал, что на следующей неделе в Лондоне состоится Конференция по восстановлению Украины.
"Это будет весомая мера, очень представительная, которая объединит и политические, и бизнес-усилия для восстановления нашей страны и нормальной жизни наших людей. Ключевой украинский принцип – простой и справедливый, а именно: ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим, и уж точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами нужно предпринять, чтобы победить российскую агрессию и нашим восстановлением. Когда развалины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. И это будет", – заверил президент .
Ракетный террор со стороны России
Президент рассказал о коммуникации с западными партнерами по российскому ракетному производству.
Он напомнил, что сегодня оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Одессе — из "Калибров". По информации Зеленского, десятки компонентов этих "Калибров" поставлены в Россию из других стран.
"Очевидно, что каждый такой путь снабжения – это путь усиления террора. У мира есть инструменты, чтобы перекрыть все подобные пути – из каждой страны, от каждой компании, чьи компоненты используются российскими производителями ракет", – подчеркнул он.
Напомним, что в ночь на 14 июня Рося в очередной раз атаковала Одессу ракетами "Калибр". Враг запустил по городу четыре ракеты, две из которых были сбиты. В результате атаки по Одессе пока известно о трех погибших и 13 пострадавших.
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