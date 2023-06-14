Украина в НАТО и восстановление всех руин: Зеленский обращусь к украинцам

Зеленский заверил, что после войны ни одной руины в Украине не останется – все отстроят.

Президент Владимир Зеленский вечером 14 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Переговоры с президентом Польши

Президент Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой, который длился час. Лидеры страны обсудили ситуацию на поле боя, оружие для наших воинов, снаряды.

Зеленский и Дуда. Фото иллюстративное / Фото: twitter/Анджей Дуда

По словам Зеленского, Польша полностью реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО.

"И это объективная потребность. Мы вместе нарабатываем конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе. Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится России. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Имеем и можем их обезвредить. Спасибо Польше за поддержку Украины и реальное усиление НАТО", – отметил глава государства.

Конференция по восстановлению Украины

Зеленский рассказал, что на следующей неделе в Лондоне состоится Конференция по восстановлению Украины.

"Это будет весомая мера, очень представительная, которая объединит и политические, и бизнес-усилия для восстановления нашей страны и нормальной жизни наших людей. Ключевой украинский принцип – простой и справедливый, а именно: ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим, и уж точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами нужно предпринять, чтобы победить российскую агрессию и нашим восстановлением. Когда развалины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. И это будет", – заверил президент .

Ракетный террор со стороны России

Президент рассказал о коммуникации с западными партнерами по российскому ракетному производству.

Он напомнил, что сегодня оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Одессе — из "Калибров". По информации Зеленского, десятки компонентов этих "Калибров" поставлены в Россию из других стран.

"Очевидно, что каждый такой путь снабжения – это путь усиления террора. У мира есть инструменты, чтобы перекрыть все подобные пути – из каждой страны, от каждой компании, чьи компоненты используются российскими производителями ракет", – подчеркнул он.