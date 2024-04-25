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Украина в ОБСЕ рассказала о потребности в оружии, США могут отказаться от конфискации активов РФ: главные новости ночи 25 апреля 2024 года

Украина в ОБСЕ рассказала о потребности в оружии, США могут отказаться от конфискации активов РФ: главные новости ночи 25 апреля 2024 года

США могут отказаться от конфискации активов РФ / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • У Байдена рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS Читать далее –>
  • Россия ветировала резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе Читать далее –>
  • Германия поддержала запрет на поставки в Евросоюз российского сжиженного газа Читать далее –>
  • США могут отказаться от конфискации российских активов: названа причина Читать далее –>
  • Украина в ОБСЕ сообщила, какое оружие необходимо для отпора российским оккупантам Читать далее –>

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