Украина в ОБСЕ рассказала о потребности в оружии, США могут отказаться от конфискации активов РФ: главные новости ночи 25 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- У Байдена рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS Читать далее –>
- Россия ветировала резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе Читать далее –>
- Германия поддержала запрет на поставки в Евросоюз российского сжиженного газа Читать далее –>
- США могут отказаться от конфискации российских активов: названа причина Читать далее –>
- Украина в ОБСЕ сообщила, какое оружие необходимо для отпора российским оккупантам Читать далее –>
Читайте также: