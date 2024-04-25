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Украина в ОБСЕ сообщила, какое оружие необходимо для отпора российским оккупантам

Украина в ОБСЕ сообщила, какое оружие необходимо для отпора российским оккупантам

Украина рассказала ОБСЕ о потребностях вооружения / Фото: Associated Press

Украине необходимо больше вооруженной помощи от партнеров.

Украина нуждается в большей части систем ПВО, боевых самолетов и снарядов для артиллерии, чтобы эффективнее защищаться от российских захватчиков.

Об этом на Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Наталья Костенко, пишет Укринформ.

Она проинформировала участников заседания о последних атаках россиян на энергетическую инфраструктуру и о последствиях этих ударов.

"Современные системы противовоздушной обороны, боевые самолеты и достаточное количество артиллерийских боеприпасов остаются необходимыми для защиты гражданского населения Украины от российских атак и освобождения суверенных территорий Украины", — сказала Костенко.

Она отметила, что российские захватчики пытаются консолидировать другие авторитарные режимы для подрыва международного мира и стабильности.

"Для мировых демократий чрезвычайно важно иметь общее понимание этих вызовов и выработать долгосрочную стратегию противодействия угрозам со стороны Российской Федерации и ее приспешников для обеспечения безопасности для всего мира. Украина твердо убеждена, что мир, к которому мы все стремимся, может быть достигнут только через полное восстановление принципов, закрепленных в Уставе ООН, положения которого согласились уважать все страны мира", — отметила Костенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ могут получить авиабомбы Paveway IV от Британии.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Байдена рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS.

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