Украина в ООН о падении Ил-76: "Российские самолеты являются законной военной целью для нас"

ВСУ и дальше будут прилагать усилия для уничтожения логистики врага и контроля воздушного пространства с целью ликвидации террористической угрозы. Военно-транспортные самолеты армии РФ являются законной целью для Украины.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН 25 января.

Возможен террористический акт

В среду, 24 января, был запланирован очередной обмен пленными между Украиной и Россией, однако осуществить его так и не удалось. Как отметила представительница, украинская сторона с соблюдением временных границ и обеспечением безопасности доставила окупантов в согласованное место. Россияне должны были сделать то же в отношении пленных военнослужащих Украины. Российская сторона не сообщила о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства поблизости и детали относительно транспортных средств и маршрутов перевозки наших пленных. Все это может указывать на умышленные действия Москвы, естественно для РФ, чтобы создать угрозу для жизни и безопасности украинцев.

"Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет первый случай использования Россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет для их дальнейшего использования против мирных украинских городов", – подытожила Гайовишин.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал российский транспортный самолет Ил-76. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не может подтвердить, что на борту находились украинские военнопленные, о чем заявил Минобороны РФ.

Читайте также: