Украина в плену дождей и мокрого снега: без света осталось более полусотни населенных пунктов

Непогода в Украине оставила без света более полусотни населенных пунктов.
В Украине в результате непогоды по состоянию на утро 15 декабря обесточены 56 населенных пунктов в двух областях. Наибольшую беду стихия наделала во Львовской области.
Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.
В частности, из-за мокрого снега и дождя без электроснабжения сейчас 54 города и поселка во Львовской области и два — в Киевской области. Сейчас специалисты работают над устранением проблем со светом.
"По состоянию на 7 часов 15 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточено 56 населенных пунктов в 2 областях (Львовская-54 и Киевская — 2)", — говорится в сообщении.
Напомним, в Ивано-Франковской области произошло снежное смещение: было заблокировано движение на дороге.
Между тем, 12 декабря сильные порыва ветра в Ужгороде Закарпатской области срывали крыши на трех зданиях.
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