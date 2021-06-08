Украина в плену ливней и гроз: на какие регионы "налетит" опасная погода 8 июня

В Украине 8 июня прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

Погода в Украине во вторник, 8 июня, ожидается дождевой и грозовой. Осадки прогнозируют синоптики во всех регионах Украины.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Так, по данным синоптиков, температура воздуха начнет повышаться. Жарче всего будет в южной и западной Украине, там днем прогнозируют до +25 градусов, а местами до +26 градусов.

На Востоке синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура от +21 градусов до + 23 градусов. Ночью будет прохладнее до 14 градусов тепла.

На Западе пройдут дожди, местами с грозами, местами дождь и ночью. Воздух днем прогреется до 25-26 градусов тепла, ночью опустится до +11 до +14 градусов.

В южной части страны также прогнозируют дожди. Ночью от +12 до +15 градусов, а днем 23-25 градусов тепла. На севере страны гроза, дожди. Ночная температура будет достигать от +12 до +14 градусов, а днем до + 24 градусов.

В Центре также дожди с грозами. Температура от +21 до + 23 градусов. В Киеве тоже грозы и дожди.

Укргидрометцентр

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года года будет близким к климатической норме, но некоторые регионы ожидает жара до 39°С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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