Украина в плену непогоды: названы регионы, которые накроют мощные ливни с грозами 21 июля

Украина в плену непогоды: названы регионы, которые накроют мощные ливни с грозами 21 июля

Погода в Украине завтра будет дождливой и прохладной.

Погода в Украине 21 июля будет преимущественно дождевой. Также в среду в регионах опустится температура воздуха и станет значительно прохладнее.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, согласно данным синоптиков, завтра, 21 июля, ливни будут в северных, западных и центральных регионах. Также ожидаются грозы, шквалы, в южных областях местами — град. В связи с непогодой на завтра объявлено I уровень опасности, желтый.

Температура воздуха в северных и центральных областях ночью опустится до +16 °С, днем поднимется до +22 + 24 °С. На Западе немного прохладнее от + 21 °С до + 24 °С днем и +13 + 15 °С ночью.

В Киеве завтра будет дождь, ветер 7-12 м/с. В то же время столицу уже сегодня, 20 июля, днем накрыл ливень.

Укргидрометцентр

Между тем спасатели предупреждают об опасных гидрологических явлениях в западных областях.

Напомним, в понедельник, 19 июля Киев накрыла непогода. Грозовой фронт принес с собой град и порывы шквального ветра. Сильный дождь затопил разные районы столицы, а также вывел из работы станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Сильный дождь застал жителей столицы врасплох, однако не все поспешили прятаться от непогоды в домах.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине: столицу накрыл мощный ливень и затопил переходы и улицы

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