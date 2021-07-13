Украина в плену невыносимой жары до +39° С: где и когда начнет спадать температура воздуха

Украина в плену невыносимой жары до +39° С: где и когда начнет спадать температура воздуха

Прохладным воздухом можно будет подышать на следующей неделе.

Погода в Украине на текущей неделе будет крайне жаркой — до +39 градусов. Жара немного ослабнет разве что на следующей неделе.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает "Обозреватель".

По ее данным, сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон, центр которого находится в России. Так, ожидается, что вторая половина текущей недели станет самой жаркой лета.

"С 15 по 18 июля будет вообще жесть, выше 35 градусов. + 37, а где +37, там и +39 градусов", — предупредила синоптик.

Но, например, на западе Украины будет немного прохладнее, так как "российский" антициклон не достает до этой территории. Там даже возможны кратковременные дожди.

Специалист прогнозирует, что чрезвычайная жара будет наблюдаться не меньше, чем неделю. Снижение температуры можно ожидать не ранее 20-21 июля.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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