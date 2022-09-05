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Украина в рамках программы ЕС "Цифровая Европа" получила на финансирование цифровых проектов шесть млрд евро

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Украина в рамках программы ЕС "Цифровая Европа" получила на финансирование цифровых проектов шесть млрд евро

Фото: Associated Press

Украина получила шесть млрд евро на финансирование цифровых проектов в рамках программы ЕС "Цифровая Европа".

Украина в рамках программы ЕС "Цифровая Европа" получила на финансирование цифровых проектов шесть млрд евро. Это приблизит нашу страну к цифровому безвизу.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Деньги помогут развить важные направления: высокопроизводительный компьютинг, искусственный интеллект, данные и облачные услуги, цифровые навыки, использование цифровых технологий в экономике и обществе. Начиная с этой осени и до 2027 года, украинские компании смогут подать заявки, чтобы получить финансирование”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что оккупанты "Ураганами" снова накрыли Днепропетровщину.

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