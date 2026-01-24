Украина в шаге от гуманитарной катастрофы: откровенное заявление главы ДТЭК

Украина в шаге от гуманитарной катастрофы из-за энерготеррора

Украина близится к гуманитарной катастрофе после месяцев российских авиаударов по энергетическим системам, и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии Reuters.

Он напомнил журналистам, что с октября 2025 года РФ возобновила кампанию «энергетического террора», нанося удары по электростанциям и поражая системы противовоздушной обороны.

«Нам нужно энергетическое прекращение огня. Прекращение огня по энергетическим активам», — сказал Тимченко. «Как можно говорить о мире и продолжать атаковать людей, зная, что люди мерзнут? Как эти вещи могут идти параллельно?»

Руководитель ДТЭК отметил, что Украина две недели пережила температуру от минус 15 до минус 20 градусов по Цельсию, в то время как Россия нанесла удары по объектам транспортировки, хранения и производства газа.

«Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают свет на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже неделями остаются без отопления многоквартирные дома», — сказал Тимченко.

По его словам, Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из Соединенных Штатов, поскольку атаки вынудили газовые, угольные и гидроэлектростанции работать на меньшую мощность. Компания ДТЭК потеряла 60–70% своих генерирующих мощностей и понесла убытки на сотни миллионов долларов.

Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора будет стоить 65–70 миллиардов долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

«Мы говорим, скорее, о построении новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции. Мы не можем рассчитывать на подписание мирного соглашения. Нам нужно начать готовиться сегодня», — сказал он, добавив, что Украина должна запастись критически важным оборудованием и усилить противовоздушную оборону.

Напомним, что в результате массированной атаки РФ на Киев ночью 24 января в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления. Также в Киеве 88 000 семей временно без света после массированной атаки.