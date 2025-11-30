«Украина в сверхсложном положении»: Залужный раскрыл цель РФ и встревожил прогнозом

Залужный / © Associated Press

России не нужны оккупированные территории. Целью номер один для РФ является Украина с ее субъектностью и независимостью и всеми потенциалами, которые должны стать воротами в Европу.

Об этом пишет посол Украины в Великобритании, экс-головком ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net.

«Украина находится в сверхсложном положении, где за быстрым миром будет точно стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости. Однако, как показало время, и его достичь не удалось», — отметил Залужный.

Также он предполагает, что аппетиты России могут выходить за пределы Украины. И все это из-за непонимания политической цели РФ и отсутствия собственного политического видения, которое, вероятно, основывалось на возможных политических целях глобальных игроков.

«Но даже если такое понимание придет, то следуя той же теории войн, любое промедление на войне вредит наступающему. Россияне этого не могут допустить — тогда такой ожидаемый мир в Украине без построения новой архитектуры безопасности хотя бы в Восточной Европе просто невозможен», — говорит Залужный.

Дипломат указывает на иллюзии западных политиков, которые «вырисовывали розовые сценарии или подыгрывали друг другу, размышляли о восстановлении Украины». Эксперты также говорили о «будущих выборах в Украине». А в это время линия боевого столкновения уверенно двигалась в сторону Днепра, а уже сегодня и в сторону Запорожья и Харькова.

«На это уже немногие обращают внимание. Иногда создается впечатление, что даже на фронте, как и сто лет назад, уже ждут не победы, а долгожданного мира», — подчеркнул он.

Москва, отмечает он, пользовалась слабостью коллективного мероприятия и интернациональных институтов. Она сформировала достаточно понятную не только военному руководству цель, которая не касается решения отдельных территориальных претензий или «защиты русскоязычных» граждан Украины.

«Россию не интересует Донецкая или Луганская области, разве что их мобилизационный потенциал. Целью номер один для России является Украина. Именно Украина с ее субъектностью и независимостью и всеми потенциалами, которые должны стать воротами в Европу. Не потому ли сегодня так трудно найти понимание по поводу остановки войны? Такие цели публично не объявляются или принципиально искажаются, чтобы привлечь больше сторонников», — пояснил Залужный.

Но вопрос, в какой форме предполагалось лишение Украины суверенности и восстановление имперских амбиций, добавляет дипломат, останется на рассмотрение историкам.

«Но характер событий с осени 2021 года, в течение 2022 года и по сей день, особенно распространение недоверия к ВСУ, выявлены коррупционные связи отдельных членов СНБО, а также риторика и поведение российского руководства, не оставляют сомнений в цели России: Украина должна прекратить свое существование как независимое государство.

Он призывает всех украинцев запомнить этот вывод.

«Его понимание должно лечь в основу построения собственной стратегии сохранения государства. А она должна быть построена из политической цели, которую определит высшее военно-политическое руководство государства», — заключил Залужный.

«Гарантиями безопасности могут быть членство Украины в НАТО, ядерное оружие на украинской территории или мощные вооруженные силы, способные противостоять России. Однако сегодня мы об этом не говорим. И из-за технологической и доктринальной неготовности любого члена НАТО или любой другой страны, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос вообще не может обсуждаться», — подчеркнул он.