Украина в течение дня будет импортировать электроэнергию – людей просят экономить

В результате обстрела Украины в ночь на 29 мая энергетическая инфраструктура не получила новых повреждений. Однако людей просят экономить электроэнергию вечером.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня в ночные часы при низком потреблении осуществлялся экспорт электроэнергии в Польшу. Импорт продлится из Словакии весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен", — говорится в сообщении.

Граждан просят экономно использовать электроэнергию в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00 включительно.

"Переносите использование мощной техники с вечерних часов в день или ночь. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему в вечерний пик потребления и облегчит балансировку", — пояснили в "Укрэнерго".

Напомним, в Раде рассказали, насколько вырастет сумма в платежках за свет.

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