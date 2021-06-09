Ляшко рассказал, какие еще ослабления карантина ожидают украинцев летом

Минздрав предлагает правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период.

Минздрав разработал предложения по модели существования в условиях "зеленого" уровня противоэпидемической безопасности, которая даст еще больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса, а также путешествий.

Об этом в среду, 9 июня, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В частности, мы планируем отменить требования по заполненности залов, позволить полноценное функционирование спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы по возвращению из летних отпусков. Однако мы предлагаем правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, ведь коронавирус не преодолен", — отметил он .

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Так, по словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения. В частности обязательность масок в общественных помещениях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению дистанции и не забывать о гигиене рук.

"Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень противоэпидемической опасности. Вспышка даже в отдельных областях будет иметь влияние на всю страну", — резюмировал он.

Напомним, что все регионы Украины по состоянию на 9 июня перешли в "зеленую" зону карантина.

Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания. Соответствующие карантинные ограничения ослабил Кабмин.

Коронавирус в Украине: правительство ослабило карантин и все регионы оказались в "зеленой" зоне

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