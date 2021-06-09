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Ляшко рассказал, какие еще ослабления карантина ожидают украинцев летом

Ляшко рассказал, какие еще ослабления карантина ожидают украинцев летом

УНИАН

Минздрав предлагает правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период.

Минздрав разработал предложения по модели существования в условиях "зеленого" уровня противоэпидемической безопасности, которая даст еще больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса, а также путешествий.

Об этом в среду, 9 июня, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В частности, мы планируем отменить требования по заполненности залов, позволить полноценное функционирование спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы по возвращению из летних отпусков. Однако мы предлагаем правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, ведь коронавирус не преодолен", — отметил он .

Так, по словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения. В частности обязательность масок в общественных помещениях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению дистанции и не забывать о гигиене рук.

"Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень противоэпидемической опасности. Вспышка даже в отдельных областях будет иметь влияние на всю страну", — резюмировал он.

Напомним, что все регионы Украины по состоянию на 9 июня перешли в "зеленую" зону карантина.

Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания. Соответствующие карантинные ограничения ослабил Кабмин.

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