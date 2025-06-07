Украина в "зоне торнадо": экологи предупреждают о возрастании количества катаклизмов

Смерч

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В Украине, вероятно, будет наблюдаться увеличение случаев смерчей и торнадо. Это связано с тем, что наша страна входит в «зону торнадо».

Об этом сообщил эколог Александр Соколенко в эфире «Киев24».

По словам эксперта, смерч и торнадо — это разные названия одного и того же метеорологического явления.

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«То есть у нас это называют смерчем, в США называют торнадо, но это одно и то же метеорологическое явление. Механизм образования у них одинаковый. Поэтому когда мы говорим о торнадо и смерчах, то говорим об угрозе, которая есть и для нас», — заявил Соколенко.

Украина входит в так называемую зону «торнадо», где возможно образование этих опасных атмосферных явлений. Из-за изменения климата и повышения средней температуры возрастает вероятность возникновения сильных гроз, града и смерчей, особенно при резких перепадах температуры.

«Поэтому, во-первых, надо быть внимательным. Во-вторых, учитывать изменения климата, а именно то, что у нас средняя температура в год растет, появляется все больше периодов очень жаркой погоды весной и летом. При резкой смене погоды, поступлении холодного воздуха, например, с севера Атлантики, при столкновении двух воздушных контрастных масс могут образовываться не только мощные грозы, грады, но и такие явления, которые мы называем торнадо или смерч», — заявил эксперт.

Соколенко отметил, что пока невозможно точно предсказать появление таких явлений, но их частота, по последним наблюдениям, растет.

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Напомним, 3 июня над Черниговом бушевал гигантский смерч.

Накануне подобная непогода наблюдалась в Чернигове 30 мая. Тогда большой вихрь кружил в облаках непосредственно над центром города.

По прогнозу метеорологов, этим летом в Украине возрастет количество смерчей и торнадо.

Весной подобное явление зафиксировали и на Киевщине — в Броварском районе. Свидетели сняли на видео, как вихрь поднимает пыль и обломки на значительную высоту.

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