Украина ведет "активные переговоры" о передаче двух ЗРК Patriot и одной – SAMP/T — Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет "активные переговоры" с союзниками по получению двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

Об этом он заявил во время эфира на телемарафоне.

Говоря о переговорах по усилению украинской ПВО, Кулеба отметил, что решение о поставках батарей Patriot зависит от Соединенных Штатов, "так как это американская система".

"Мы точно знаем, где что расположено. Сейчас уже идут активные переговоры относительно двух батарей Patriot и одной батареи SAMP/T. И, в принципе, будь сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили", – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал, в каких странах можно найти ЗРК Patriot для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что систем Patriot в Украине может стать гораздо больше, Кулеба порадовал позитивными новостями.

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