Украина ведет переговоры о лицензиях на антибаллистику / © Getty Images

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Украина ведет переговоры с партнерами о получении лицензий на производство антибаллистического оружия. Основной акцент делают на средства противовоздушной обороны для противодействия баллистическим угрозам.

Об этом во время саммита НАТО в Анкаре заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ для «Новини.LIVE».

Украина хочет получить лицензии на производство противобаллистических ракет

По словам главы МИД, локализация производства по западным лицензиям является одним из самых эффективных путей для быстрого усиления ПВО Украины.

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«Украина получила такой опыт — мы можем быстро внедрять, производить, применять. И еще совершенствовать те технологии, которыми, в частности, делятся наши партнеры», — заявил Сибига.

Сибига поделился, что неоднократно слышал увлечение партнеров тем, как Украина применяет технологии и инновации, и работа в этом направлении продолжается.

Андрей Сибига добавил, что хотя ключевым приоритетом остаются антибаллистические системы и соответствующее оборудование, Киев также рассматривает привлечение лицензий и в других оборонных сферах, поскольку «все должно работать на оборону».

Дефицит ракет Patriot в Украине

Напомним, россияне активно используют истощение ресурсов украинского ПВО, чтобы максимизировать разрушения и потери среди гражданского населения. По данным Института изучения войны, во время одной из последних атак Силы ПВО перехватили почти все крылатые ракеты, но ни одной баллистической сбить не удалось.

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Президент Владимир Зеленский признал, что это произошло из-за нехватки ракет-перехватчиков, и призвал партнеров усиливать ПВО. В то же время министр обороны Михаил Федоров отметил, что поставки по новым контрактам на ракеты Patriot начнутся не раньше 2027 года.

Как пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, вражеские ракеты «Искандер-М», С-400, «Циркон» и «Оникс» двигаются по баллистическим траекториям, поэтому эффективно сбивать их могут только системы Patriot и их аналоги. Именно баллистика повлекла большую часть масштабных разрушений в Киеве и области во время ударов 5-6 июля.

РФ пытается использовать глобальный дефицит ракет для Patriot, активно увеличивает и накапливает собственное вооружение, гибко корректирует частоту и масштабы ударов.

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