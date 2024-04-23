Украина ведет переговоры о передаче четырех систем Patriot — МИД

Конкретные данные по этим системам можно будет узнать после успеха переговоров.
Украина ведет переговоры по передаче четырех систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает hromadske.
Вместе с тем Кулеба отметил, что конкретные данные по этим системам ПВО можно будет узнать тогда, когда переговоры окончатся успехом.
"Задача министров — готовить решение. И сейчас в разработке уже есть, я говорил три прошлой недели, но сегодня у меня последний разговор был и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot", — рассказал Кулеба. .
Дипломат заявил, что переговоры ведутся с другими странами и Соединенными Штатами. По словам Кулебы, иностранные партнеры знают о потребностях Украины, поэтому Киев пытается ускорить принятие положительных решений.
"Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь, и это положительный для Украины результат", – подчеркнул глава украинской дипломатии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе ответили, когда Украина получит новый пакет американской военной помощи.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский призвал партнеров срочно предоставить Patriot.
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