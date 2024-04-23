Украина ведет переговоры о передаче четырех систем Patriot — МИД

Конкретные данные по этим системам можно будет узнать после успеха переговоров.

Украина ведет переговоры по передаче четырех систем противовоздушной обороны Patriot.

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Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает hromadske.

Вместе с тем Кулеба отметил, что конкретные данные по этим системам ПВО можно будет узнать тогда, когда переговоры окончатся успехом.

"Задача министров — готовить решение. И сейчас в разработке уже есть, я говорил три прошлой недели, но сегодня у меня последний разговор был и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot", — рассказал Кулеба. .

Дипломат заявил, что переговоры ведутся с другими странами и Соединенными Штатами. По словам Кулебы, иностранные партнеры знают о потребностях Украины, поэтому Киев пытается ускорить принятие положительных решений.

"Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь, и это положительный для Украины результат", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе ответили, когда Украина получит новый пакет американской военной помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский призвал партнеров срочно предоставить Patriot.

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