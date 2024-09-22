Украина ведет переговоры о получении истребителей Gripen и Eurofighter — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина активно ведет переговоры с партнерами по поставкам современных истребителей, кроме F-16.

Украина ведет переговоры о поставках таких истребителей как Gripen и Eurofighter.

Об этом рассказал Министр обороны Рустем Умеров в эфире национального телемарафона.

"У нас уже есть от партнеров commitment (обязательства — ред.) по F-16, commitment дают по Mirage. Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут", – сказал министр.

Умеров уточнил, что уже в скором будущем Украина получит результаты этих переговоров, о которых можно будет рассказать.

Напомним, военный эксперт Роман Свита ранее заявлял, что Украина могла бы получить первые истребители Saab JAS-39 Gripen уже к концу этого года. Впрочем, условием для этого успешные договоренности со Швецией.

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