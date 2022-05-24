Украина ведет переговоры о создании организации стран-экспортеров зерна — Минагрополитики

Сейчас продолжаются переговоры о создании "ОПЕК для зерновых".

Украина предложила создать организацию стран-экспортеров зерна, в которую войдут ключевые мировые экспортеры зерновых культур – США, Канада, Бразилия, Аргентина, Украина и ЕС.

Об этом сообщил советник Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

"Мы хотим, чтобы основные мировые экспортеры зерновых – США, Канада, Бразилия, Аргентина, Украина, ЕС – объединились для защиты собственных интересов на мировом рынке", – пояснил он.

По его словам, страны организации смогли бы соответствовать недружественным мерам запрета импорта совместно. И если бы члену Организации запрещали импорт в определенную страну, это считалось бы нарушением интересов всех.

Напомним, Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта.

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