Украина ведет переговоры с Хорватией о транспортировке газа

Транспортировка вероятно будет происходить через территорию Венгрии в Украину.

В ходе встречи Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович начали предметный разговор о диверсификации поставок энергоносителей, в частности, сжиженного газа из Хорватии в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.

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"Оператор ГТС Украины работает над созданием маршрута доставки сжиженного природного газа из Хорватии, через территорию Венгрии в границу с Украиной. Ключевой предпосылкой возможности доставки природного газа по этому направлению является создание гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении из Венгрии в Украину, над чем активно работают ОГТСУ и украинские дипломаты", — говорится в сообщении.

В Операторе ГТС Украины подчеркивают, что интеграция хорватского и украинского рынков природного газа позволит не только транспортировать природный газ из Хорватии в Украину для внутреннего потребления, но и обеспечит возможность хранить хорватский газ в украинских ПХГ, что усилит энергетическую безопасность в регионе.

Напомним, накануне Украина и Хорватия подписали право на европейскую перспективу нашей страны.

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