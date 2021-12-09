Украина ведет переговоры с Хорватией о транспортировке газа

Транспортировка вероятно будет происходить через территорию Венгрии в Украину.
В ходе встречи Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович начали предметный разговор о диверсификации поставок энергоносителей, в частности, сжиженного газа из Хорватии в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.
"Оператор ГТС Украины работает над созданием маршрута доставки сжиженного природного газа из Хорватии, через территорию Венгрии в границу с Украиной. Ключевой предпосылкой возможности доставки природного газа по этому направлению является создание гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении из Венгрии в Украину, над чем активно работают ОГТСУ и украинские дипломаты", — говорится в сообщении.
В Операторе ГТС Украины подчеркивают, что интеграция хорватского и украинского рынков природного газа позволит не только транспортировать природный газ из Хорватии в Украину для внутреннего потребления, но и обеспечит возможность хранить хорватский газ в украинских ПХГ, что усилит энергетическую безопасность в регионе.
Напомним, накануне Украина и Хорватия подписали право на европейскую перспективу нашей страны.
Читайте также: