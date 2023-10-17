Украина ведет переговоры с Польшей об открытии еще четырех пунктов пропуска: где они будут

Украина и Польша ведут переговоры об открытии еще четырех пунктов пропуска на границе двух стран.

Украина проводит переговоры относительно открытия четырех новых пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, речь идет об открытии ПП "Адамчуки-Сохране" на Волыни, ПП "Млинище — Слипче", ПП "Варяж-Усьмеж", ПП "Белз-Будинин".

Также ожидается открытие ПП "Нижанковичи-Мальховице" (Польша), работающего на временной инфраструктуре исключительно для пустых грузовых транспортных средств.

"Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работы до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом ПП планировалось со второго квартала", — сообщил замминистра.

Кроме того, по его словам, Украина начала переговоры с Румынией по разрешению на проезд грузового транспорта через "Красноильск – Викову де Сус", где сейчас могут проезжать только пустые грузовики.

Напомним, в Польшу из Украины запустили новый поезд "Коломыя-Варшава", не курсировавший почти 18 лет. На его первый маршрут раскупили почти все билеты, что свидетельствует о популярности этого направления. Он будет курсировать каждый день, и в обратном направлении тоже.

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