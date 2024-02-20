Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина вернула 11 детей из российской депортации: фото

Украина вернула 11 детей из российской депортации: фото

Возвращение детей 20 февраля / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Во вторник, 20 февраля, 11 украинских детей вернули из российской депортации.

Одиннадцать украинских детей вернули из российской депортации.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий и РФ. Их возраст – от 2-х до 16 лет.

"Работа по воссоединению семей состоялась при взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA. Возвращение состоялось при содействии Государства Катар", — сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что РФ совершает геноцид, но Украина борется и возвращает всех своих людей.

Возвращение детей 20 февраля / © Telegram / Андрей Ермак
Возвращение детей 20 февраля / Фото: Telegram / Андрей Ермак
Возвращение детей 20 февраля / © Telegram / Андрей Ермак
Возвращение детей 20 февраля / Фото: Telegram / Андрей Ермак
Возвращение детей 20 февраля / © Telegram / Андрей Ермак
Возвращение детей 20 февраля / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Напомним, 2 января в Украину возвращен еще один депортированный юноша Александр. Его история началась в апреле 2022 года. 17-летнего парня в составе группы, где насчитывался 31 ребенок, был вывезен из временно оккупированного Мариуполя под Москву. Подавляющее большинство детей из той группы были сиротами или лишенными родительской опеки. Сейчас Александр уже находится в Киеве. Он пятый из этой группы, кого удалось вернуть.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация