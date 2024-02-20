Украина вернула 11 детей из российской депортации: фото

Одиннадцать украинских детей вернули из российской депортации.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий и РФ. Их возраст – от 2-х до 16 лет.

"Работа по воссоединению семей состоялась при взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA. Возвращение состоялось при содействии Государства Катар", — сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что РФ совершает геноцид, но Украина борется и возвращает всех своих людей.

Возвращение детей 20 февраля / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Возвращение детей 20 февраля / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Возвращение детей 20 февраля / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Напомним, 2 января в Украину возвращен еще один депортированный юноша Александр. Его история началась в апреле 2022 года. 17-летнего парня в составе группы, где насчитывался 31 ребенок, был вывезен из временно оккупированного Мариуполя под Москву. Подавляющее большинство детей из той группы были сиротами или лишенными родительской опеки. Сейчас Александр уже находится в Киеве. Он пятый из этой группы, кого удалось вернуть.

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