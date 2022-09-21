Украина вернула Белогоровку: Гайдай рассказал, означает ли это начало контрнаступления в Луганской области

Вооруженные силы Украины освободили Белогоровку в Луганской области.
Впрочем, возвращение населенного пункта под контроль Украины не означает начало контрнаступления в Луганской области.
Такое мнение высказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Легендарная Белогоровка — это последний форпост нашей области, в котором постоянно продолжались боевые действия, контроль населенного пункта был неустойчивым. Россияне полностью уничтожили поселок, как Новотошковское, Тошковку и Попасную. Сейчас Белогоровка наша полностью", — написал Гайдай.
По его словам, судьба луганского контрнаступления также зависит от освобождения донецкого Лимана.
Как сообщалось, в Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура. Между тем россияне придумывают новые препятствия, чтобы не восстанавливать поврежденное ими жилье мирных людей.
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