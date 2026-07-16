Украина вернула более 500 тел погибших: Координационный штаб сообщил важные подробности репатриации

Репатриация погибших / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В Украину были возвращены тела более 500 погибших, которые, возможно, принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по итогам очередных репатриационных мероприятий.

По данным штаба, в Украину удалось вернуть 501 тело погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военным.

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В Координационном штабе отметили, что в дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями проведут все необходимые процедуры для установления личности каждого репатриированного погибшего.

Репатриацию удалось осуществить благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других составляющих сектора безопасности и обороны.

В штабе также выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий, а также личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий по гражданско--военного сотрудничества ВСУ, который обеспечивает перевозку тел погибших в специализированные государственные учреждения, их передачу правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам, а также координацию соответствующих процедур.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф заявил, что российские военные, прибывающие на передовую в Украине, живут в среднем всего 20–30 минут. Он объяснил это эффективным применением украинских беспилотников с искусственным интеллектом.

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