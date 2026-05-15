Украина вернула четырех гражданских из РФ: Лубинец рассказал трогательную историю 86-летней героини

Омбудсмен Дмитрий Лубинец

В Украину с территории России удалось вернуть еще одну группу незаконно депортированных мирных граждан. Речь идет о людях, которых оккупанты ранее принудительно вывезли из Сумской области в декабре прошлого года.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире «1+1» в рамках национального телемарафона «Єдині новини».

Проблемы с документами и путь домой

Омбудсмен отметил, что всего во время тех событий из села Грабовское на территорию РФ враг принудительно депортировал 51 человека. Часть из них украинской стороне удалось вернуть самостоятельно ранее отдельными группами.

Сегодняшнее возвращение четырех человек было затруднено определенными факторами. По словам Лубинца, россияне наконец-то доставили тех граждан, которые физически не могли уехать самостоятельно, а также имели существенные проблемы с оформлением документов.

История 86-летней героини

Особой гордостью этого возвращения стала 86-летняя украинка. Правозащитник назвал женщину «украинской героиней в возрасте» и поделился деталями долгого разговора с ней после пересечения границы.

Несмотря на пребывание на территории государства-агрессора, пенсионерка не изменила своим убеждениям. Все это время она общалась исключительно на прекрасном украинском языке и не боялась говорить правду в глаза россиянам.

«Она рассказала, что нет никаких нацистов, нет проблем в Украине. И несмотря на то, что она сегодня говорила, что к ней хорошо относились, но при этом она всегда подчеркивала и просила: пожалуйста, верните меня домой, меня там ждет сын, он волнуется», — рассказал слова женщины Дмитрий Лубинец, добавив, что сегодня это желание наконец-то исполнилось.

Напомним, в ночь на 20 декабря 2025 года российские оккупанты зашли в приграничное село Грабовское на Сумщине, расположенное менее чем в 200 метрах от государственной границы. Из населенного пункта они вывезли на российскую территорию более полусотни местных жителей якобы для проведения так называемых «фильтрационных мероприятий».

По данным военных, почти все эти люди раньше отказывались от эвакуации в более безопасные регионы Украины, несмотря на призывы властей. Преимущественно это мужчины и женщины преклонных лет. Одной из похищенных женщин исполнилось 89 лет.

