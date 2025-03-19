Украина вернула домой 197 защитников: что известно о новом большом обмене пленными (фото)

Удалось вернуть домой 197 наших граждан.
Украина и страна-агрессор РФ в среду, 19 марта, провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой возвращаются 175 наших граждан. Также россияне дополнительно отдали 22 тяжелораненых наших военных.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь.
"Это один из самых больших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры", — отметил Зеленский.
Среди освобожденных – бойцы ВСУ, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Они защищали Украину по разным направлениям – в Мариуполе, на "Азовстали", Донетчине, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой возвращаются:
- воинов ВСУ – 149,
- ТрО – 4,
- ВМС – 11,
- Нацгвардейцев 8, в том числе трое из "Азова",
- трое пограничников.
Военнослужащие обороняли город Мариуполь — 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" — 18), Донбасс — 74, Луганщину — 39, Харьковскую область — 8, Херсонщину — 5, по двое — Николаевщину, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях на Курщине.
Среди спасенных из российского плена на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.
Переговоры об обмене проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Напомним, что Путин в разговоре с Трампом пообещал, что 19 марта состоится обмен пленными между Россией и Украиной. РФ обещала вернуть по обмену 175 украинских пленных.
Президент Владимир Зеленский заявил, что этот обмен готовился еще к разговору Трампа с Путиным.
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