Украина вернула еще 11 детей с оккупированных территорий и РФ: отца двух братьев пытали

Украинские дети, возвращенные с оккупированных территорий / © Офис Омбудсмена Украины

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Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил в рамках реинтеграционных мероприятий удалось посодействовать возвращению 9 детей с временно оккупированной территории Украины, еще двоих — с территории РФ.

Об этом сообщает Офис Омбудсмана Украины в сообщении в соцсети.

Офис Омбудсмана во взаимодействии с международными партнерами и партнерскими организациями предпринял необходимые меры для воссоединения детей с их семьями, включая поддержку в организационных и правовых вопросах.

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Возраст детей – от 2 до 17 лет. Находясь на ВТО, семьи жили под постоянным давлением оккупационного режима из-за своей проукраинской позиции, подвергались преследованиям, запугиванию и лишению базовых прав, что создавало серьезные риски для их детей.

Среди возвращенных из оккупации беременная женщина с маленьким ребенком. Оккупационные власти систематически запугивали семью и отказывали в медицинской помощи из-за отсутствия российских документов. После возвращения на подконтрольную Правительству Украины территорию женщина наконец-то получила всю необходимую медицинскую помощь. И уже через несколько дней после возвращения она родила девочку.

Также вернули 11-летнего мальчика, отец которого находился в российском плену. Мальчик вместе со своей мамой все это время находился на ТОТ. Поэтому они старались вести себя очень осторожно, ведь опасались любого внимания от органов власти оккупанта. После освобождения мужчины из плена, женщина обратилась в Офис Омбудсмана с просьбой помочь уехать из ТОТ. В результате семья на подконтрольной территории Украины и совсем скоро воссоединится.

"Благодарю наших международных партнеров и партнерских организаций за помощь и содействие! Это невероятно ценно — дети смогут расти в свободной Украине", - подытожил Дмитрий Лубинец.

"Среди спасенных - два брата 10 и 12 лет, чей отец погиб после пыток из-за проукраинской позиции. После его смерти мать окончательно решила покинуть временно оккупированную территорию вместе с сыновьями", — озвучил подробности о спасенных детях руководитель офиса президента Андрей Ермак.