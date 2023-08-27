Украина вернула еще одного ребенка с оккупированной территории: захватчики хотели отправить в приют

14-летний мальчик Иван теперь будет проживать в новой семье на Киевщине. Его новые родители также ВПЛ.

Украине удалось вернуть с оккупированной территории 14-летнего подростка, которого россияне планировали отправить в приют.

Об этом рассказала глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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В начале августа в Минреинтеграцию обратилась женщина, которая сообщила, что на оккупированной части Херсона живет 14-летний мальчик Иван. После смерти бабушки, которая о нем заботилась, подростка собирались отправить в детский дом на оккупированной территории.

Взять опеку над парнем согласилась семья внутренне перемещенных лиц из оккупированной Херсонщины, которая сейчас проживает в Киевской области. Они давно знали Ивана, еще до переезда. Но самостоятельно забрать его из ВОТ не могли.

"Меньше чем за месяц ребенок в безопасности на контролируемой территории. Спасибо всем, кто присоединился. Особая благодарность волонтерам, чьи имена пока не могу назвать публично, но обязательно сделаю это после нашей победы", – отметила Верещук.

Раньше мы писали, как Кремль зомбирует детей с оккупированных территорий и делает из них будущее "пушечное мясо".

Так, из оккупированной Донетчины и Запорожья захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемых "военно-патриотических собраний".

Еще раньше россияне вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области. В июле 280 детей вывезли с оккупированных территорий в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии.

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