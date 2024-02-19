Украина вернула еще пятерых детей с оккупированных территорий: детали

Всего с начала года удалось вернуть 16 детей из оккупированной части Херсонщины.

Украина вернула еще пятерых детей с временно оккупированных территорий Херсонщины. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Среди возвращенных детей с временно оккупированного левобережья Херсонщины – 14-летняя девочка, которая осталась без родителей и жила с бабушкой-опекуншей.

"И вот самый родной человек умер. Ребенок остался один в оккупации. Трудно представить, что переживала и чувствовала девушка. Но сегодня она на свободной украинской земле. Где о ней позаботятся", – отметил Прокудин.

А вместе с ней удалось уехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи.

Всего с начала года удалось вернуть 16 детей из оккупированной части Херсона.

Ранее сообщалось, что на оккупированной Херсонской области россияне застрелили ребенка на глазах у семьи. Мальчик где-то проходил мимо оккупантов и якобы что-то фотографировал. Оккупанты схватили ребенка, привели домой и застрелили на глазах у семьи.

Напомним, украинские дети – Ксения, Денис и Ростислав – перед Хельсинкской комиссией Соединенных Штатов рассказали шокирующие подробности о российском плену.

Также стало известно, сколько приемных детей оказалось на оккупированных территориях или депортировано в РФ. По словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь количество, которое удалось установить официально.

Читайте также: