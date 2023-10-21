Украина вернула из оккупации и депортации еще четырех детей: первые подробности (видео)

Домой вернулись три мальчика и девушка.

Украина вернула из оккупации и депортации еще четырех детей — 17-летнюю девушку и троих мальчиков 6, 3 и 9 лет. К процессу возвращения подключались общественные организации и международные партнеры.

Об этом сообщили глава Офиса президента Андрей Ермак и омбудсман Дмитрий Лубинец.

Один из мальчиков жил в Херсонской области, его принудительно вывезли во временно оккупированный Крым. Мать мальчика была военной и с начала войны пошла защищать Украину. Впоследствии она попала в плен. Ребенок оставался с дедушкой и бабушкой, пока его не вывезли. Маму мальчика обменяли, теперь она снова встретилась с сыном.

До начала войны еще один мальчик, имея врожденные проблемы со здоровьем, находился в Херсонской области, где его готовили к операции в "Охматдете".

Украина работает над тем, чтобы все дети вернулись домой

Из-за вторжения РФ родителям ребенка пришлось эвакуироваться, а мальчик попал в оккупацию. Вместе с другими детьми его принудительно вывезли в Крым.

Еще один мальчик оказался в Брянской области в детском доме. Его разыскала бабушка.

"У каждого из них есть собственная история. Их должны слышать в разных странах мира, чтобы иметь подлинное представление о преступлениях России", — добавил Ермак.

Дети смогли обнять своих родных

"Сделали это в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Также вовлекаем в этот процесс общественные организации и международные партнеры", - проинформировал Лубинец.

Напомним, накануне Украине удалось вернуть еще одного ребенка.

Раньше мы писали, как Кремль зомбирует детей с оккупированных территорий и делает из них будущее "пушечное мясо".

Возвращение четырех детей в Украину: появились подробности

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