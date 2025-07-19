Украина вернула из оккупации 11 детей - самому младшему всего 10 лет (фото)

С ВОТ вернули 11 детей / © Дмитрий Лубинец facebook

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В Украину удалось вернуть 11 детей в возрасте от 10 до 17 лет, которые были незаконно вывезены на временно оккупированные территории и в РФ. Всего с начала войны домой вернули уже 1453 ребенка.

Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Такие истории — это результат многоуровневой работы. Благодаря скоординированным усилиям детей возвращают домой, а семьи воссоединяются», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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Он также рассказал о трогательных историях семей, которые удалось воссоединить. В частности, 13-летняя девочка долгое время находилась на временно оккупированной Донетчине вместе с бабушкой, пока ее мама была в плену и была освобождена только в апреле 2023 года. Благодаря усилиям украинских специалистов удалось сделать все возможное, чтобы ребенок смог воссоединиться с мамой впервые с начала полномасштабного вторжения.

Кроме этого, в Украину вернули пятерых детей из одной семьи, которые были вывезены опекуном в Россию во время боевых действий, а их родители были лишены родительских прав. Дети впоследствии вышли на контакт с сестрой в Украине и выразили желание вернуться домой.

Омбудсман подчеркнул, что это стало возможным благодаря слаженной работе всей команды: оформлению необходимых документов, координации между государствами, а также психологической поддержке детей и семей.

Инициатива возвращения детей осуществляется в рамках президентской программы Bring Kids Back UA при посредничестве Государства Катар. С начала полномасштабной войны домой вернули уже 1453 ребенка.

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Напомним, ранее мы писали о том, что директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная предполагает, что реальное количество украинских детей, незаконно вывезенных Россией, значительно превышает официально зафиксированную цифру в 19 546 человек