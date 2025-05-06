Украина вернула из плена 205 военных: появились фото

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

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Во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели 64-й обмен пленными: предварительно, 205 на 205. Это один из самых больших обменов за время полномасштабной войны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Наши — свободны. Наши дома. Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей фронтовой линии. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюремную систему с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности», — написал президент.

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Посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

«Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Благодарю партнеров, прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, за посредничество и помощь. Благодарю тех, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену… Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую», — резюмировал Зеленский.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 украинцев — военных и гражданских.

Напомним, 19 апреля, перед Пасхой, еще 277 воинов вернулись домой из российского плена.