Украина вернула из РФ еще троих детей, депортированных под предлогом "оздоровления"

В августе во время оккупации части Харьковщины россияне вывезли детей в Геленджик.

В Украину удалось вернуть еще троих детей, которых оккупанты вывезли на территорию Российской Федерации.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, в августе во время оккупации части Харьковщины россияне разлучили детей с родителями. Под предлогом "оздоровления" детей вывезли в детский лагерь "Мишка" в г. Геленджик (РФ).

"Как Омбудсман способствовал осуществлению предоставления семье денежной поддержки с помощью благотворительного фонда "Каритас Украины", а также относительно получения родителями загранпаспортов для возвращения детей в Украину", — отметил Лубинец.

Уполномоченный ВР объяснил, что родителям пришлось ехать в Россию через "третьи страны".

"Родителям пришлось пройти огромный и кое-где опасный путь, преодолеть который самостоятельно практически невозможно", – сказал он.

По информации омбудсмана, всего известно, что россияне депортировали 13 613 украинских детей.

20 декабря также удалось вернуть в Украину вернувшегося подростка, которого оккупанты принудительно депортировали. 16-летний Сергей жил вблизи Мариуполя Донецкой области, незадолго до войны он потерял родителей. Россияне насильно вывезли его и многих других детей в Донецк, а затем в РФ. Подросток вернулся на Родину, где у него проживает сестра.

17 декабря в Украину удалось вернуть двух родных братьев – 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила. Их мама также находилась в плену и вернулась на Родину во время так называемого "женского обмена".

По информации Центра национального сопротивления, захватчики вывезли на территорию РФ 40 детей из оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

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