Украина вернула из России и оккупированных территорий еще 3 детей – Лубинец (фото)

В Украину из России и временно оккупированных территорий вернули еще троих детей 14-15 лет. Теперь их ждет реабилитация и работа с психологом.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На днях из ВОТ и РФ удалось вернуть троих детей на родную землю. Работа по возвращению украинских детей домой продолжается. И уже две девочки и парень встретились со своими родными. Им по 14-15 лет", — написал он.

Дмитрий Лубинец и парень, которого вернули в Украину. / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Возвращенный в Украину парень / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Дмитрий Лубинец также добавил, что пообщался с одним из школьников и спросил, кем он хочет стать. Ребенок ответил, что хочет стать правоохранителем, чтобы заботиться о безопасности людей.

"У украинских детей прекрасные мечты и цели. Так что для того, чтобы они их осуществили — помогаем им в учебном процессе, предоставляя технические устройства", — написал Лубинец.

По словам омбудсмена, детей ждет реабилитация, поддержка психолога и юристов.

Напомним, Дмитрий Лубинец рассказал, сколько украинских детей уже усыновили в России.

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