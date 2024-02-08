Украина вернула из российского плена 100 военных: реакция Зеленского

Домой сегодня из российского плена вернулись 100 украинских военных. Большинство из них – защитники Мариуполя.
Украина сегодня, 8 февраля, вернула домой 100 защитников, находившихся в российском плену.
Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.
Как отмечается, домой сегодня из российского плена вернулись 100 украинских военных. Большинство из них – защитники Мариуполя.
“Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем. Наша команда, которая занимается обменами, – спасибо за нужный стране результат”, — подчеркнул президент.
Напомним, что среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 нацгвардейцев, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.
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