Украина вернула из российского плена еще шесть своих граждан: среди них морпехи и гражданские

Среди освобожденных из плена украинцев не только военные, но и две гражданские женщины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Когда я вижу, как наши люди едут домой и могут обнять своих родных после плена у врага, потерявшего любое человеческое лицо, это лучшая мотивация работать 24/7. Итак, еще больше наших – дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей — четырех морпехов и двух гражданских", — рассказал Ермак.

По его словам, домой вернулись офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай, солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной, а также гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.

Ермак рассказывает, что у каждого из них своя история. К примеру, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее увезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.

Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны. А военные участвовали в боях за Мариуполь.

"Переговоры об обмене – это сложная работа, а лучшее вознаграждение за нее – свобода украинцев. Именно это стимулирует работать на максимум эффективности. Обмены продолжаются. Наша цель – вернуть всех наших людей. Над этим работаем нон-стоп, и мы обязательно это сделаем", — подчеркнул Ермак.

Отметим, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина предлагает России большие обмены граждан, но РФ в единоличном порядке принимает решение, кого отдавать, а кого нет.

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